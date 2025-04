Sakamoto: Lula cutuca Bolsonaro ao negar bater continência a outra bandeira

E não à toa, o Lula, sem citar o nome, deu um hadouken [golpe fictício que surgiu no jogo de videogame Street Fighter] em Bolsonaro, quando ele criticou quem bate continência para a bandeira que não seja a verde e amarela. E, neste caso, bater a continência vai muito além de fazer o gesto. Ele falou sobre agir de modo subserviente a outro país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto: 'Governo está aprendendo a se comunicar com discurso curto'

No discurso, Lula afirmou que o Brasil vai tomar "todas as medidas cabíveis" para defender o País após a iniciativa de Trump, e que a atuação terá como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada pelo Congresso e as diretrizes da OMC (Organização Mundial do Comércio).

Ao Canal UOL, Sakamoto analisou o discurso enxuto —algo raro nas falas do presidente— e o que essa mudança representaria.

O discurso, enxuto, acenando aos interesses nacionais e à classe média, indica que o governo está aprendendo a se comunicar. A ideia é menos o conteúdo em si e mais se manter em evidência, como o próprio Bolsonaro fazia, sequestrando a atenção pública.