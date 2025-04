Marina Silva diz que 'tarifaço' de Trump prejudica ação climática conjunta

Brics está sob a presidência do Brasil em ano de COP. Foi o primeiro encontro com novos membros, após a entrada de Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Em lugar de estar fazendo guerra uns com os outros, seja guerra bélica ou tarifária, nós deveríamos estar fazendo guerra contra pobreza, contra mudança do clima e contra desertificação e perda de biodiversidade, que é isso que está ameaçando nossas vidas, nossos sistemas produtivos, sejam eles industriais ou alimentares.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

O que mais disse Marina

Conflitos geopolíticos agravam a cooperação global, diz Marina Silva. "Isso esgarça as relações, isso afasta a cooperação, tira as relações de confiança entre os povos. E o nosso papel é de reforçar a solidariedade, o apoio, a cooperação e a livre iniciativa no mercado, porque é dessa forma que, inclusive, o país que mais hoje está defendendo esse tipo de protecionismo foi o que mais estimulou que a gente deveria ter uma livre iniciativa, a liberdade de ação no mercado."

Plano internacional para o fim dos combustíveis fósseis é urgente, afirma ministra. "No caso dos combustíveis fósseis, fonte de cerca de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa, é inadiável desenvolvermos um plano internacional que nos leve, de maneira justa e ordenada, para o fim da dependência que o mundo ainda tem dessa fonte de geração de energia."

Ministra reforça que os acordos firmados em outras COPs devem ser seguidos. Com base no Balanço Global do Acordo de Paris, os países desenvolvidos produtores e consumidores de energia devem liderar o movimento para triplicar a produção de energia renovável, duplicar a eficiência energética e iniciar a transição para acabar com o uso de combustíveis fósseis e do desmatamento.