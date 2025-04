Matais: Felipe Neto fazer marketing com candidatura seria lamentável

A colunista também comparou o caso de Felipe Neto com o de Gusttavo Lima, que também cogitou se lançar candidato à Presidência da República.

No caso do Gusttavo Lima a gente viu que não era uma música nova que ele iria lançar. Ele pensou mesmo em ser candidato e depois mudou de ideia, sabe-se lá o motivo.

E nesse caso do vídeo [publicado por Felipe Neto] parece algo que não pode ser levado a sério pelo menos por enquanto. Ainda mais com a resposta da assessoria de imprensa: 'risos'. Lembrou as respostas que o Elon Musk dá quando a imprensa o procura para questionar alguma coisa sobre o X.

Então, se o Felipe Neto está fazendo uma brincadeira com algo tão sério, acho lamentável. Ele deveria esclarecer isso o quanto antes porque a gente está falando, não dá mais para brincar com a política brasileira. A política precisa ser levada a sério, a política interfere na vida das pessoas. O brasileiro precisa se preparar melhor para votar.

Andreza Matais, colunista do UOL

Ex-ministro: Apoio de Bolsonaro a Trump se torna constrangedor para direita

O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Donald Trump às vésperas da implementação do "tarifaço", se tornou incômodo e constrangedor para a própria direita brasileira, afirmou o ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes no UOL News, do Canal UOL.