Quaest: Lula tem empate técnico com Bolsonaro e vence 7 nomes da direita

Aprovação do governo Lula:

Avaliação negativa do governo também cresceu. É a quinta alta consecutiva desde julho do ano passado, quando a marca era de 30%, e é o percentual mais alto desde o início do levantamento, em fevereiro de 2023.

Avaliação do governo Lula:

Negativo : 41% (era 37% em janeiro);

: 41% (era 37% em janeiro); Regular: 29% (era 28%);

29% (era 28%); Positivo: 27% (era 31%);

27% (era 31%); Não sabe: 3% (era 4%).

Maioria não quer Lula candidato

Maioria é contra uma nova candidatura de Lula. 62% dos brasileiros são contra a candidatura do atual presidente em 2026. Esse é o pior índice para o petista desde que a Quaest começou a fazer o questionamento, em julho de 2024.

Apoio à nova candidatura caiu para 35%. Maior apoio a uma nova candidatura de Lula foi de 45%, número registrado em dezembro e julho de 2024. Em outubro do mesmo ano, 40% disseram que Lula deveria se candidatar em 2026.