Quem é Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes indiciado por vazamento

A defesa de Tagliaferro nega o vazamento e contesta a solidez da investigação. Seus advogados alegam que ele "não foi responsável pelo suposto vazamento" e dizem esperar que a PGR rejeite o indiciamento da PF.

Reportagens revelaram procedimentos fora do rito por parte de Moraes e seus auxiliares. O jornal expôs diálogos entre Tagliaferro e outros integrantes dos gabinetes de Moraes (no TSE e no STF), expondo a atuação para produzir, sob a encomenda do ministro, relatórios de informações sobre postagens de investigados. Estes mesmos relatórios foram utilizados para embasar investigações em andamento no STF. A PF cita sigilo da fonte e, por isso, não há no relatório nenhuma mensagem dele com jornalistas. Segundo o órgão, não cabe intimar jornalistas a depor devido ao sigilo da fonte, previsto na Constituição.

Como funcionário do TSE, Tagliaferro tinha obrigação de preservar o sigilo das informações com as quais trabalhava. Por isso a PF entendeu por intimá-lo pelo crime de violação de sigilo funcional com dano à administração pública.

A PF apontou que o objetivo do vazamento era "arranhar a imagem" de Moraes. Segundo o relatório, o conteúdo das reportagens buscava deslegitimar o trabalho do ministro e atrapalhar as investigações sobre as chamadas milícias digitais.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) decidirá se apresenta denúncia contra o ex-assessor. A investigação está sob relatoria do próprio Moraes no STF, apesar de o indiciado não ter foro privilegiado.

*Com informações de Estadão Conteúdo