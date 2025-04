Jefferson obtém prisão domiciliar, mas continuará detido por outra decisão

O TRF-2 (Tribunal Federal da 2ª Região) deferiu um pedido da defesa para que o ex-deputado federal Roberto Jefferson (sem partido) cumpra prisão domiciliar, mas uma outra decisão fará com que ele siga detido no Rio.

O que aconteceu

Decisão que autoriza prisão domiciliar foi anunciada ontem. O habeas corpus foi concedido em função da "situação de extrema debilidade de Jefferson", de acordo com nota do TRF-2. Segundo texto, ele só fica impedido de acessar redes sociais e sair do estado do Rio, salvo por emergência médica comprovada.

Apesar do habeas corpus, Jefferson continuará preso. O fato de o ex-deputado ter prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal em outro caso impede que ele seja liberado com a decisão mais recente.