Mendonça vota e empata julgamento sobre ações de Palocci na Lava Jato

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça votou hoje para rever a decisão de Dias Toffoli que havia anulado todas as ações da Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci. Com isso, o placar está 2 a 2 na Segunda Turma. A situação de Palocci vai ser decidida pelo voto de Kassio Nunes Marques.

O que aconteceu

André Mendonça seguiu entendimento de Edson Fachin. Já Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram pela manutenção da anulação. O placar está em 2 a 2 e vai ser desempatado por Nunes Marques.

Em fevereiro deste ano, Toffoli, relator dos casos relacionados à operação Lava Jato no STF, decidiu estender a Palocci o mesmo parecer que beneficiou o presidente Lula (PT). Para o ministro, as demonstrações de que houve combinação entre a acusação e os juízes de Curitiba invalidam as provas do processo.