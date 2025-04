AGU recorre de indenização a Michelle e Bolsonaro em caso dos móveis

A AGU (Advocacia-Geral da União) entrou com recurso contra a decisão que manda o governo federal pagar uma indenização de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso dos móveis "desaparecidos" do Palácio do Alvorada.

O que aconteceu

Declarações feitas pelo presidente Lula (PT) sobre os móveis aconteceram no exercício de sua "função constitucional e com objetivo de resguardar patrimônio público", segundo a AGU. "A AGU destacou que, por se tratar de uso, conservação e posse de bens públicos —como é o caso do acervo mobiliário do Palácio da Alvorada—, faz-se necessária toda publicidade a inconsistências eventualmente verificadas, como ocorreu no caso em questão, onde foi relatado, simplesmente, o mau estado de conservação de móveis e do ambiente, além da não localização de inúmeros itens, fato constatado pela equipe inventariante ainda sob a gestão do governo anterior."

Ação movida por Bolsonaro não apontou a fala de Lula que imputou o ex-presidente de "qualquer conduta criminosa", alega o órgão. "Adicionalmente, argumentou no recurso que, em nenhum momento, a ação proposta apontou, concretamente, uma fala do atual presidente da República por meio da qual ele imputaria diretamente aos autores qualquer conduta criminosa."