Anúncio de candidatura à Presidência de Felipe Neto era ação de marketing

O anúncio de candidatura à Presidência da República feito pelo influenciador digital Felipe Neto ontem se tratava, na verdade, de uma ação de marketing.

O que aconteceu

O empresário divulgou novo vídeo hoje desmentindo a informação de que entraria na vida política. Felipe Neto divulgou a adaptação em áudio do livro "1984", do britânico George Orwell. A obra retrata um Estado totalitário fictício chamado Oceania. Nele, as informações são manipuladas e distorcidas para servir aos interesses do partido governante.

O influenciador já havia feito ontem referências à obra literária citando, por exemplo, o Ministério da Verdade. O empresário contou que criaria uma nova rede social, a Nova Fala, para entender as verdadeiras necessidades da população —o que também foi negado hoje. No livro, o ministério era responsável por distorcer as informações, e a língua censurada do regime era a novilíngua ("newspeak", também traduzida no Brasil como novafala").