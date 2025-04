Cacique Raoni cobra Lula e pede para presidente indicar sucessor

Entretanto, a liderança se posicionou contra a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, o que Lula já apoiou publicamente. "Estou sabendo que lá na foz do rio Amazonas, o senhor está pensando no petróleo debaixo do mar. Penso que não. Essas coisas, na forma que estão, garantem que a gente tenha o meio ambiente e a terra com menos poluição e aquecimento."

Raoni subiu a rampa junto de Lula no dia da posse do terceiro mandato. No final de 2023, no entanto, o cacique criticou a demora do petista em cumprir promessas que fez a ele. "Desde a última vez que encontrei com ele, na cerimônia de posse, ele me prometeu que iria fazer ações em prol dos povos indígenas para que não existam mais essas ameaças e violência contra nós. E isso não está acontecendo", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Lula foi à aldeia Piaraçu, a 952 km de Cuiabá, conceder a Raoni a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta honraria do Estado brasileiro. O presidente disse que "hoje é um dia de homenagem, mas também de escuta para encaminhamento das soluções".

Ele leu um discurso, dizendo que facilitaria a vida do intérprete. "Sabemos que há muito a ser feito, mas nossas políticas convergem no sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas", disse o presidente.

Os que reclamam que os indígenas têm muita terra no Brasil, 14% do território, não devem se esquecer que, um dia, os indígenas tinham 100% do território nacional e, portanto, têm direito de reivindicar, brigar e conquistar quantas terras forem necessárias para manter o povo indígena, sua cultura e sua tradição.

Presidente Lula, em visita à aldeia Piaraçu, no Parque do Xingu

Raoni tentou reunião Lula no ano passado, mas não foi recebido. O cacique foi ao Palácio do Planalto em outubro de 2024 para se encontrar com o presidente, o que não ocorreu. Em marçodo ano passado, ele pediu ao petista o veto ao projeto da rodovia Ferrogrão durante um encontro no Pará. "Se o trabalho de destruir continuar, devemos ter problemas sérios. Para todos nós."