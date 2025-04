Caiado se lança à Presidência e volta a criticar Lula e PEC da segurança

Outras pautas apareceram no discurso com menor destaque como saúde e educação. Caiado disse ter acabado com o crime organizado em Goiás. Ele repetiu o slogan de campanha de que "em Goiás, ou o bandido muda de profissão ou muda de estado." Durante o ato, o governador recebeu o título de Cidadão Baiano e Comenda 2 de Julho [honraria da Assembleia Legislativa da Bahia].

Lançamento de pré-candidatura sem presenças importantes

Evento foi marcado por ausências importantes. Não dividiram o palanque com o governador o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A direção nacional do partido foi representada pelo vice-presidente e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que recentemente recuou da ideia de se lançar à disputa à presidência da República, também não esteve no ato.

Caiado ficou ao lado de Moro, que também voltou a criticar Lula e defender presos pelos atos golpistas do 8 de Janeiro. O senador criticou a economia e também citou combate à criminalidade. "O que era picanha virou abóbora, virou ovo e, agora, não virou nada." O senador fez críticas diretas ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Moro disse que não se "justifica mulheres que se excederam estarem na cadeia". O senador fez referência ao caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que virou símbolo para bolsonaristas na campanha pela anistia ao condenados pelos ataques à sede dos três Poderes e por crimes contra a democracia. A cabeleireira, conhecida por ter pichado a estátua da Justiça, foi condenada 14 anos de prisão por cinco crimes e obteve o direito à prisão domiciliar há uma semana, após ficar dois anos na cadeia.

Apoiador de Lula em 2022, o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força esteve no ato de Caiado. Também estiveram no evento o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), o atual prefeito Bruno Reis (União), o vice-governador de Goiás Daniel Vilela (MDB) e o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ).