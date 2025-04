Em desgaste ao governo Lula, Congresso tem recorde de vetos para analisar

Veto mais antigo na pauta é de 2022, vindo do governo Bolsonaro. O VET 30/2022 impediu a retomada do despacho gratuito de bagagens em voos. Outros vetos que travam a pauta do Congresso são de 2023 e 2024, respectivamente, e incluem o impedimento da criação da Anesporte, órgão para combate à violência e à discriminação no esporte, e o veto a contingenciamento de emendas impositivas para cumprir a responsabilidade fiscal.

O presidente pode vetar projetos aprovados pelo Congresso. Segundo a Constituição, o presidente pode vetar, total ou parcialmente, um projeto de lei se considerar que ele é inconstitucional ou contrário ao interesse público. O veto impede que o projeto se torne lei, mas pode ser derrubado pelos parlamentares.

O Congresso tem 30 dias para analisar o veto presidencial. Deputados e senadores precisam decidir dentro desse prazo. Caso isso não aconteça, o veto deve ser incluído na pauta da sessão seguinte, travando outras votações. Para derrubar um veto, são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores. Se essa maioria não for atingida em uma das Casas, o veto é mantido.

Vetos devem levar a embates no Congresso

Lula vetou partes do projeto sobre dívidas dos estados. O presidente sancionou o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados) com vetos em janeiro deste ano. O programa facilita o pagamento das dívidas dos estados, oferecendo descontos nos juros e parcelamento em até 30 anos.

Todos os trechos com impacto no resultado primário do governo foram vetados. Um deles foi o artigo que permitia aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater uma parcela da dívida.