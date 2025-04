Estudante de medicina da USP condenada pelo 8/1 está foragida na Argentina

Não mantenho contato com ela. É decisão individual [fugir]. A minha parte é processual mesmo. Nas vezes em que eu fui [à Argentina], eu não me encontrei com ela. Ela decidiu viver de forma isolada

Carolina Siebra, advogada

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou a estudante acusando-a de invadir o Congresso nos ataques. Segundo o Ministério Público, Roberta se uniu a outros militantes para quebrar itens do Legislativo, como obras de arte e até um veículo, usando materiais inflamáveis.

Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, a ora denunciada passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamentos de segurança e um veículo Jeep Compass de placa PAL-3A238, acessando e depredando espaços da Chapelaria, do Salão Negro, das Cúpulas, do museu, móveis históricos, e a queimar o tapete do salão verde da Câmara dos Deputados, empregando substância inflamável

Denúncia da PGR contra Roberta Brasil

Em 29 de março de 2024, ela foi condenada a 14 anos de prisão por crimes como golpe de Estado, dano ao patrimônio e associação criminosa.

A defesa negou os crimes. "Não há demonstrada a participação da sra. Roberta nos atos de vandalismo e nem sequer pode-se afirmar que esta tinha a intenção de depor governo eleito", afirmou a advogada, em petição ao STF em junho de 2023. "Adentrar em prédio público que está aberto não é crime, portanto, não há de se falar em conduta típica. Todas essas afirmações são apenas ilações infundadas, o que não tem como servir de base para manter a ré em cárcere".

Roberta é formada em engenharia pela UFC (Universidade Federal do Ceará), estado onde vivia antes de se mudar para São Paulo. Ela é filha de um segundo-tenente do Exército, já falecido, e sua mãe recebe pensão militar.