Governadores aderem a medidas do pacote de Lewandowski e isolam Caiado

O pacote do Ministério da Justiça pretende resolver a situação. A primeira investida do governo federal ocorreu em junho do ano passado e não prosperou. O avanço da proposta ocorreu agora depois que concessões foram feitas.

Os governadores acusaram o Planalto de avançar sobre suas responsabilidades. A queixa era que a proposta do Ministério da Justiça permitia ao presidente se sobrepor às autoridades estaduais.

Agora que existe acordo, o Ministério da Justiça ressaltou o diálogo. Uma nota enviada ao UOL informa que foram cinco encontros entre Lewandowski e os governadores.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ajudou a costurar o consenso. Sandro Avelar é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Ele declarou que alguns pontos foram suprimidos e, com isso, os estados resistentes mudaram de opinião.

Avelar explicou que foi alcançado um meio-termo. O governo federal vai determinar diretrizes nacionais. Caberá aos governadores decidir como aplicar os recursos para combate à violência e definir como será o emprego das tropas.

Lewandowski declarou que o Susp funcionará nos moldes do SUS. Ele admitiu que foi importante negociar com os governadores e ressaltou que muitas das reclamações dos estados faziam sentido.