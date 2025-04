Tarcísio, Nunes, Zema: quem vai ao ato de Bolsonaro pró-anistia na Paulista

Bolsonaro esperava a presença de 6 governadores, mas não especificou quais. "Tudo acertado com Tarcísio. Devemos ter pelo menos 6 governadores. Mais de 50 parlamentares. Vamos continuar nessa luta", disse o ex-presidente a jornalistas em 26 de março.

Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, não vai ao ato na Paulista. A assessoria informou que ele estará nos Estados Unidos no domingo, mas vai receber Bolsonaro em um almoço hoje, em Curitiba. Já Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso, ainda não confirmaram.

Além de Caiado, Ratinho Jr. e Zema ensaiam candidaturas à Presidência em 2026. Tarcísio é um dos principais nomes apontados pelos bolsonaristas, mas ele nega a intenção de disputar o Planalto e diz que vai concorrer à reeleição em São Paulo. Já Bolsonaro, que está inelegível até 2030, insiste que será candidato e tem dito que não vai "passar o bastão" para ninguém.

Outros políticos aliados estarão no evento. Entre eles, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da Alesp, o deputado André do Prado (PL), além de senadores e deputados federais. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também participarão da manifestação.

O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento, disse que não há estimativa de público. Bolsonaro tinha a expectativa de levar mais de 500 mil pessoas ao ato em Copacabana, mas reuniu apenas 18,3 mil pessoas, segundo dados do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), em parceria com a ONG More in Common. O último ato realizado na Paulista, em 7 de setembro, reuniu 45 mil pessoas, segundo o Monitor.

É a primeira manifestação após o STF aceitar a denúncia contra Bolsonaro. Além de pressionar pelo avanço da anistia no Congresso, o ex-presidente tenta mostrar força política após virar réu sob a acusação de tentativa de golpe de Estado.