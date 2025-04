Lula encontra oposição mais aguerrida por reeleição em 2026, diz professor

Um elemento, uma dimensão desse cenário político, é essa menor possibilidade de manobra dentro do Legislativo, a gente tem hoje um Legislativo hipertrofiado muito fortalecido por operar cada vez maiores fatias do orçamento, deixando, de certa maneira, o Executivo, o presidente Lula, com menos possibilidade de negociação.

Rodrigo Prando

No entanto, o professor do Mackenzie afirmou que logicamente há uma possibilidade de reação do presidente Lula contra os números de desaprovação, ressaltando que ele ainda tem vantagem sobre seus adversários políticos.

Agora, é óbvio que há possibilidade de reação, então perceba que de um lado a gente traz uma pesquisa que mostra uma desaprovação muito maior que a aprovação do governo, mas do outro lado, nos cenários futuros hipotéticos entre Lula e seus adversários, a gente tem a vitória do Lula.

Óbvio que a eleição está muito distante e a gente tem ainda meses desse ano e praticamente o ano que vem inteiro, tirando o período de eleição, para haver novas condições objetivas para que o governo possa apresentar resultados.

A questão é que o próprio Lula quando se reuniu no começo do ano com os ministros, e já se ventilava uma reforma ministerial, que para mim foi uma reforma muito modesta, muito pequena, eu acho que a guinada poderia ter sido maior, mas também existe uma dificuldade nisso, ele tinha dito que 2025 é um ano de entregas.

Rodrigo Prando

O professor Rodrigo Prando finalizou seu comentário pontuando a queda de popularidade de Lula especialmente na região Nordeste e entre as pessoas que recebem até dois salários mínimos.