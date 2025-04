Erika Hilton diz que direita está à frente em renovação: 'Dão a alma'

A gente vai quebrando as bolhas e se comunicando com todo mundo, porque não me interessa me comunicar apenas com a esquerda. Eu adoro falar com o meu eleitor, eu adoro falar com o meu espectro político, eu quero falar com o Brasil, eu quero falar com as pessoas, com quem discorda de mim, mas que entende que pode discordar de maneira respeitosa. Eu quero falar com uma pessoa que nunca pensou sobre política, para que ela passe a pensar e entender o impacto que isso tem na vida dela.

Medo de violência

Erika Hilton diz que tem mais medo da violência que viu nas últimas campanhas do que dos adversários que pode enfrentar.

A política e a justiça eleitoral precisam reposicionar o que são as eleições nesse país para que a gente possa fazer eleições limpas, transparentes, democráticas, respeitosas. Tem ido pro nível de violência, de brutalidade, de desrespeito, de agressividade, que inclusive beira ao antidemocrático.

Não que eu me acovarde, não que eu me amedronte. Porque todo dia é um leão diferente que a gente enfrenta.

Um dos exemplos que a parlamentar aponta como violência política foi o falso laudo médico publicado por Pablo Marçal (PRTB-SP) usado contra Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, às vésperas das eleições de 2024.