Nikolas mente e confunde conceitos em vídeo por anistia a golpistas do 8/1

A pichação se enquadra como dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Já as demais acusações imputadas a Débora estão ligadas a sua participação nos atos, que, para Moraes, visavam impedir e restringir o exercício dos poderes constitucionais e depor o governo legitimamente constituído.

Omissão diante de violência também conta. O jurista Davi Tangerino lembra que, em crimes cometidos ao mesmo tempo por um grande número de pessoas, o entendimento jurídico é que quem participa está de acordo, ainda que de forma involuntária, com as ações cometidas pelos demais integrantes da multidão. Essa foi a compreensão adotada pela PGR no caso, que foi caracterizado como "crime de multidão".

Lógica de "crime de multidão" embasa prisão de homem que, segundo Nikolas, só estava "dentro de um prédio". Ezequiel Ferreira Luís foi detido pela PM do Distrito Federal dentro do Palácio do Planalto, durante as ações de depredação e condenado a 14 anos pelos mesmos crimes dos quais Débora foi acusada.

"Mais do que trazer mentiras, vídeo suprime informações importantes ligadas aos casos", afirma advogada. Segundo a criminalista Amanda Silva Santos, do escritório Wilton Gomes Advogados, era importante que Nikolas trouxesse mais detalhes sobre provas recolhidas pela PGR em relação aos acusados e sobre como as penas estão sendo calculadas em cada caso.

"Situações incomparáveis", diz jurista sobre menção a Rosa Parks. Para Tangerino, Rosa (que se negou a ceder seu lugar para um homem branco em um ônibus nos Estados Unidos em 1955) resistiu de forma "pacífica" a "uma ordem jurídica discriminatória" — enquanto os golpistas do 8 de Janeiro pediam "intervenção militar" diante de um "presidente legitimamente eleito" e "fechamento do STF", medidas que não poderiam ser implementadas sem que a Constituição fosse descumprida.

O UOL não conseguiu entrar em contato com Nikolas. Após um telefonema para o deputado cair na caixa postal, a reportagem pediu esclarecimentos por mensagem —mas ainda não teve resposta.