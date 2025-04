Ato pró-anistia anima bolsonaristas; governistas minimizam impacto

Amanhã, nós vamos publicar o nome e a foto deles para vocês agradecerem a esses deputados. E vamos divulgar também o nome e a foto de quem ainda está indeciso. Até quarta-feira, presidente Bolsonaro, nós vamos ter, com a ajuda do Caiado, do Zema, do Tarcísio, do Wilson Lima, de Jorginho Mello e de todos os governadores que estão aqui, teremos, sim, as 257 assinaturas, se Deus quiser. E aí será pautado, querendo ou não, na Câmara dos Deputados.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados.

Governador de São Paulo diz que manifestação "pode dar um impulso" e "sensibilizar" parlamentares. Único governador a discursar no ato, Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou o ato como um "evento bem prestigiado" e um "movimento interessante que pode dar um impulso e sensibilizar parlamentares que ainda estão na dúvida de assinar o requerimento de urgência" do projeto.

[A união de governadores e parlamentares de direita] mostra força e que há uma convergência na pauta. E acho que se engana quem pensa que a direita está fragmentada ou desunida porque os interesses individuais vão prevalecer, mas não vão. (...) Saio com a sensação de que o ato vai sensibilizar os parlamentares para que a anistia possa ser pautada.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Questionado sobre a pressão dos protestos pró-anistia sobre o colega de partido e presidente da Câmara, Tarcísio ponderou. "Tudo tem que ser construído e conversado. De certa forma é um tema que traz sensibilidade e, se a gente for pegar na história do Brasil, em diversas oportunidades, a gente teve a anistia, (...), então não é uma novidade na nossa história, é um elemento de pacificação", afirmou.

Também presente na avenida Paulista, Sérgio Moro avalia que a quantidade de manifestantes e a presença de governadores e parlamentares no ato deve impulsionar projeto de anistia. Ao UOL, o senador do União Brasil disse que o ato "irá impulsionar o projeto da anistia para os manifestantes do 8/1 ou a revisão de penas que o próprio STF parece estar pronto para fazer".