Com anistia empacada, Bolsonaro aposta em pressão das ruas com ato em SP

O roteiro do ato em São Paulo deve seguir a linha de sempre. Deputados, como Nikolas Ferreira (PL-MG), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estão entre os que vão discursar. A líder da minoria na Câmara, Carol de Toni (PL-SC), vai estrear no microfone. O ex-presidente e Malafaia também vão falar com o público.

Próximo dali, a cerca de dois quilômetros, haverá a "Caminhada do Silêncio". O ato, conhecido como uma forma de homenagem às vítimas da ditadura, terá sua concentração no antigo DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna), conhecido como um local de tortura durante o regime militar, às 15h. O grupo encerra a caminhada no parque Ibirapuera.

O ato em defesa das vítimas da ditadura não contará com o apoio da prefeitura neste ano. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) vai oferecer apenas banheiros químicos e água aos participantes —o ato faz parte do calendário oficial da capital paulista. O prefeito participará do protesto em defesa dos presos pelos atos antidemocráticos.

Anos atrás, o tambor político do Brasil era o Rio de Janeiro, então os atos na Candelária, tudo era na avenida Rio Branco, na Cinelândia. Hoje, o tambor político é a avenida Paulista. O que acontece na Paulista tem uma repercussão grandiosa no Brasil, a nível político.

Silas Malafaia, organizador do ato pela anistia

Mulheres e líderes evangélicos

O investimento para captar apoiadores e uma participação expressiva no ato tem sido alto. Na quinta-feira (3), Nikolas gravou um vídeo com a mesma estética utilizada no episódio sobre a portaria do Pix, mas desta vez para defender a anistia. Na sexta, 16 horas após a publicação, as imagens ultrapassavam 30 milhões de visualizações.