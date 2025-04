Em ato por anistia, políticos pressionam Motta e atacam Moraes

Questionado por Côrtes, quatro políticos da direita e centrão disseram que os partidos apoiam a anistia. Tarcísio, Valdemar Costa (presidente do PL), Caiado e Zema responderam que suas respectivas siglas endossam o projeto. Apenas Ratinho Jr. quando foi chamado, não estava no carro de som.

Cadê o governador Ratinho? Desceu? Mas o presidente do PSD, o presidente (Gilberto) Kassab, deu a palavra dele que o PSD apoia a anistia.

Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara dos Deputados.

Bolsonaro participa de ato pró-anistia na avenida Paulista Imagem: Bruno Santos/Folhapress

Líder da Câmara diz que já tem o apoio de 162 deputados. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) está colhendo assinaturas individuais dos parlamentares para apresentar o requerimento de urgência do projeto da anistia no plenário da Câmara. São necessárias 257 rubricas. Caso o pedido seja aprovado, a proposta poderá ser incluída na ordem do dia e votada a qualquer momento.

Sem o apoio dos líderes do Centrão, PL mudou a estratégia. A ideia de coletar as assinaturas individuais começou após as lideranças de partidos de Centro se recusarem a assinar o requerimento. Durante dias, Cavalcante afirmou que os parlamentares endossavam o pedido, mas como mostrou o UOL, o "blefe" irritou os deputados e criou uma "instabilidade proposital" na Câmara, na avaliação dos líderes do Centrão.