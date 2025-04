Sniper é fotografado sobre prédio em ato a favor de anistia na Paulista

Um atirador de elite foi fotografado no telhado de um prédio durante a manifestação feita na tarde de hoje, na avenida Paulista, região central de São Paulo, a favor de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Sniper estava com roupa camuflada, balaclava e arma de grosso calibre. Do lado direito do braço, havia um brazão similar ao que policiais de elite de São Paulo e do Rio utilizam. A imagem foi registrada por Edi Sousa, a serviço do Estadão Conteúdo.

Presença de Bolsonaro. A manifestação ocorreu com a presença do ex-presidente, réu por tentativa de golpe de Estado, e de aliados políticos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava no ato.