Zanin manda investigar juiz que deu dieta especial a lobista do STJ preso

Certifico que, nesta data, às 16h28min, o Chefe de Gabinete do Ministro Cristiano Zanin, Dr. Sabino, entrou em contato com o Gabinete, ocasião em que informou que a questão da transferência já foi decidida nos autos de origem, bem como, não seria de competência do magistrado estadual em realizar análise de transferência de presos provisórios oriundos do Supremo Tribunal Federal.

Registro do telefonema do gabinete de Zanin para a 2ª Vara de Cuiabá feita por servidor estadual

O que diz o juiz

Juiz diz que já falou sobre o caso. Em nota, o gabinete de Geraldo Fidelis afirmou que ele já prestou esclarecimentos ao CNJ em janeiro sobre a decisão envolvendo a cela de Andreson. O juiz nega ter agido de forma "desrespeitosa" ou mesmo "invadido" a competência do STF e disse que apenas "solicitou informações" ao governo estadual sobre o local onde o empresário ficou detido. O gabinete também afirmou que ainda não havia sido notificado sobre a decisão que havia autorizado dieta especial para Andreson.