Após Malafaia chamar generais de 'frouxos', Mourão rebate: 'Falastrão'

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro, criticou o pastor Silas Malafaia por ter ofendido generais do Exército durante manifestação na avenida Paulista.

O que aconteceu

Sem citar Malafaia nominalmente, Mourão chamou-o de "falastrão". O senador, que é general do Exército, disse que o pastor demonstrou "total falta de escrúpulos" ao ofender os militares. A publicação foi feita por Mourão nas redes sociais hoje, um dia depois da manifestação bolsonarista em São Paulo em defesa da anistia ao envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.