Paes lidera com folga para o governo do Rio em 2026, diz Paraná Pesquisas

Levantamento divulgado hoje pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na liderança com folga nas intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro em 2026. A pesquisa foi contratada pelo PL.

O que diz a pesquisa

Paes lidera em dois cenários estimulados e no espontâneo. O prefeito do Rio tem demonstrado resistência a disputar as eleições para o governo no próximo ano, já que foi reeleito para um mandato que vai até 2028. "Só quem quer saber de eleição agora é político e jornalista", declarou, em entrevista à CNN, após divulgação de levantamento.

Cenário 1 da pesquisa estimulada — quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos.