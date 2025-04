Motta fala em revisar penas, mas diz que anistia não é única pauta do país

Motta afirmou que anistia "não é a pauta única do Brasil". "O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema", disse. "Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também, e poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada."

Nós não podemos nos dar, diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dar o luxo de achar que, aumentando uma crise institucional, nós vamos resolver esse problema.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

O deputado não falou com a imprensa. Na saída, ao ser questionado sobre o projeto de anistia, Motta disse que "já tinha dito tudo que tinha para falar" durante o evento.

Projeto da anistia aos envolvidos no 8/1 será apreciado em comissão especial, como encaminhado pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Na prática, isso atrasa a tramitação da proposta, já que a comissão especial precisa durar pelo menos 40 sessões do plenário.

A alternativa seria a aprovação de um requerimento de urgência para a matéria, o que significa que ela poderia ser incluída na ordem do dia e votada a qualquer momento. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) anunciou ontem ter 162 das 257 assinaturas necessárias para acelerar a tramitação.

Líderes do centrão têm ignorado pressão do PL. Na avaliação de parlamentares ouvidos pelo UOL, o movimento está "criando uma instabilidade proposital" na Câmara. Sob reserva, vários desses líderes afirmaram que não concordam com a proposta, embora digam que a discussão é legítima.