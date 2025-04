Lula critica 'predominância' de satélites da Starlink, de Musk, na Amazônia

Anatel decidiu adiar a análise do pedido para expansão de serviços de internet via satélite da empresa no Brasil. Empresa de Elon Musk fez solicitação, em dezembro de 2023, para explorar novos 7.500 satélites no país. Se o pedido for aprovado, mostra reportagem da Folha, a Starlink vai expandir de 4.408 para 11.908 o número de satélites autorizados a atuar no Brasil.

Liderança do PT quer que Lula faça revisão de contratos com empresa. Em documento enviado à Casa Civil, e obtido pelo colunista do UOL Jamil Chade, o deputado Lindbergh Farias afirma que Musk está envolvido com polêmicas ao redor do globo, "fator que compromete a confiança dos contratos que suas empresas estabelecem com os mais diversos países".

Agentes do Ibama estimaram que quase todos os garimpos ilegais no Brasil usavam a internet da empresa. O órgão recolheu antenas ou roteadores da Starlink em 20 áreas de mineração ilegal de abril de 2023 a março de 2024, em quatro estados. Das 32 antenas encontradas pelo Ibama nesse período, 9 foram achadas na Terra Indígena Yanomami à época.

Moraes ataca X em entrevista a New Yorker

Ministro do STF afirmou à revista que nazistas teriam conquistado o mundo se tivessem acesso ao X. "Se Goebbels estivesse vivo e tivesse acesso a X, estaríamos condenados. Os nazistas teriam conquistado o mundo", disse Alexandre de Moraes em perfil publicado pela New Yorker.

Moraes diz acreditar que a relação da extrema direita com as redes sociais mudou na última década. Segundo ele, no início, os algoritmos eram refinados para estimular as pessoas a comprarem, mas afirma que isso mudou.