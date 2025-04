'Colchão' de US$ 350 bi deixa Brasil seguro, diz Lula sobre tarifa de Trump

Declaração ocorre após "tarifaço" de Trump. O presidente americano anunciou taxas para para produtos importados de 185 países, inclusive o Brasil. A tarifa aplicada ao Brasil será de 10%.

Governo Lula aposta numa negociação com os americanos, e não deve retaliar os EUA no curto prazo. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, a ideia do governo é demonstrar tanto ao setor privado quanto a Washington que há um "engajamento" pelas negociações.

"Todo país que tem muito dinheiro na mão de poucos é pobre", disse Lula. "Essa gente que fica discutindo o chamado mercado, a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares de pessoas", declarou.

Durante o evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o projeto de isenção do Imposto de Renda para salários abaixo de R$ 5 mil. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou as projeções feitas por economistas de geração de empregos e de renda no país. "Especialistas em que, se erram em tudo? Deixa o homem trabalhar, deixa o homem liderar o Brasil."

Antes de ir a Cajamar, Lula participou de anúncio de expansão da farmacêutica Novo Nordisk em Montes Claros (MG), com investimento de R$ 6,4 bilhões. Ele disse que, para uma empresa investir no país, é preciso que o Brasil ofereça estabilidade política, jurídica, econômica e social. Já no Centro de Distribuição do Mercado Livre foi anunciado um aporte de R$ 34 bilhões.

Presidente tomou vacina da gripe acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do Zé Gotinha. Ambos foram imunizados no dia em que começa a campanha nacional, que pretende vacinar 50 milhões de pessoas.