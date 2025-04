Nazistas teriam conquistado o mundo se tivessem acesso ao X, afirma Moraes

No início, os algoritmos eram refinados para estimular as pessoas a comprarem, mas, de acordo com Moraes, isso mudou. "As pessoas perceberam o quão fácil era redirecionar isso para o poder político."

Inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser mantida no STF, revelou o ministro na entrevista. "Ele tem duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral por inelegibilidade. Então não há possibilidade de seu retorno —porque já recorreram em ambos os casos e agora estão no Supremo Tribunal Federal. Somente o STF poderia revertê-los, e não vejo a menor possibilidade de isso acontecer."

Sucessor de Bolsonaro não terá relação com as Forças Armadas que ex-presidente tinha, diz ministro. Mesmo com Michelle Bolsonaro (PL) e algum dos filhos do ex-presidente podendo concorrer, Moraes afirma que "nenhum deles" tem o mesmo vínculo que Bolsonaro tinha com as Forças Armadas.