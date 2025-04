Justiça condena Marçal a pagar R$ 30 mil para Boulos por danos morais

As falas eram uma alusão ao MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto). Segundo Marçal, o movimento cobraria "aluguel de R$ 700 de famílias pobres" que vivem em suas ocupações —algo não comprovado e que deu origem à decisão judicial.

Justiça entendeu que Marçal denegriu "a imagem, a honra e a reputação" de Boulos perante a sociedade e seu eleitorado. A defesa do ex-candidato do PRTB quis justificar as declarações por meio do direito de livre manifestação, mas a argumentação não foi acolhida.

Além de indenização, Justiça determinou que trecho da entrevista seja tirado do ar. Caso isso não aconteça dentro do prazo determinado, os responsáveis pelo material terão de pagar multa diária em valores que podem chegar a até R$ 50 mil.

Boulos teve 60 mil votos a mais que o candidato do PRTB no primeiro turno. A diferença foi suficiente para que Boulos disputasse o segundo turno contra Ricardo Nunes (MDB), que saiu vitorioso ao fim da disputa com 59,35% dos votos — contra 40,65% do candidato do PSOL no segundo turno.