Malafaia chama generais de frouxos para emparedar Moraes, diz Sakamoto

O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou generais de "frouxo" para emparedar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, afirmou hoje o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O pastor é um homem extremamente inteligente, organizou todos esses eventos, é uma pessoa que sabe se localizar e se locomover pelos diferentes governos, ou seja, não é burro.