'Só quem quer saber de eleição agora é político e jornalista', diz Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse que "só quem quer saber de eleição agora é político e jornalista", em entrevista à CNN após divulgação de levantamento da Paraná Pesquisas que o mostra em primeiro lugar nas intenções de voto para disputa do Governo do Estado do Rio em 2026.

O que aconteceu

Paes voltou a negar que planeje disputar o governo do estado em 2026. "Sou candidato a ficar na Prefeitura do Rio", afirmou ele. Segundo o levantamento divulgado nesta segunda (7) e encomendado pelo PL, o prefeito do Rio lidera nos três cenários apresentados com percentuais que podem chegar a 49,9%.

Apesar de liderança, prefeito diz que, no momento, eleitores estão mais preocupados com os problemas do dia a dia do que com eleição. Na entrevista, voltou a defender a criação da Força de Segurança Municipal, que ele vê como um instrumento para reforçar o policiamento ostensivo em zonas turísticas.