Deputado do PL critica roupa de petista que quer seu afastamento por faltas

"Acho muito curioso porque não sei a diferença das minhas roupas para as outras deputadas", respondeu a petista. "Até onde eu sei, nunca tive problemas com as minhas roupas, com qualquer outro deputado, ou com qualquer agenda que fiz. Porque todos os outros deputados estão preocupados com o conteúdo que trabalhamos na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário."

Ana Ribeiro também criticou a postura do deputado em relação às obrigações parlamentares. "O regimento é claro: não há justificativa para faltas em comissão. Por isso, o deputado deve ser substituído na CCJ."

A deputado petista acrescentou que Arruda não comunicou antes sobre sua falta nem indicou suplente, o que prejudicou o andamento da comissão. "Na tribuna, o senhor reclama que a CCJ não avança, mas nem sequer se faz presente. Se não valoriza esse espaço, não deveria ocupá-lo. Isso é hipocrisia", afirmou.

A deputada abriu um requerimento para a substituição do deputado do PL. Ao UOL Ana Ribeiro disse que quem não respeita o espaço político não pode ocupá-lo." A participação ativa dos parlamentares é fundamental para assegurar a análise adequada das propostas em pauta. Faltas recorrentes comprometem tanto a eficiência quanto a representatividade do colegiado", disse.

Arruda diz que ficará no cargo

O deputado do PL afirmou que permanecerá no cargo e alegou se tratar de "pura perseguição". " Eu lamento muito que uma deputada do PT, como eu sou um deputado bolsonarista de direita, conservador, [faça] uma perseguição, porque nunca ouve pedido da CCJ", disse.