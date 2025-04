Anistia seria a consagração da impunidade, diz Gilmar Mendes

Houve um manejo dessas pessoas, mas os mentores agora estão sendo responsabilizados. É preciso que a gente veja a gravidade, estivemos muito perto de um golpe de estado, uma tragédia política. É essa gravidade que nós precisamos traduzir para as pessoas.

Gilmar Mendes, ministro do STF

Possibilidade de redução das penas e dosimetria

Gilmar Mendes comentou a defesa feita pelo colega Luiz Fux para a revisão das penas dos envolvidos no 8/1. "Eu não defendo a revisão das penas, mas a apreciação das situações caso a caso", disse Gilmar, que apoia as decisões do também ministro do STF Alexandre de Moraes.

Fux defendeu a revisão de penas de envolvidos nos atos golpistas e citou o caso da cabeleireira que pichou a estátua da Justiça. "Temos toda a liberdade e todo o respeito pela independência e opinião dos colegas [...]. Vou fazer uma revisão dessa dosimetria [do relator Moraes, que defende 14 anos de prisão de Débora Rodrigues]", disse o ministro, que ainda afirmou que decisões sobre prisões foram decididas "sob violenta emoção".

Gilmar Mendes refutou fala de Fux sobre STF julgar "sob violenta emoção". "Diante de situações que surgem, pessoas doentes, pessoas que tenham menores que demandam cuidados, o tribunal está fazendo eventuais avaliações. Mas é preciso notar a gravidade de todo o contexto", disse. "Houve aqui uma utilização política desse caso: de queue nós [ministros do STF] seríamos monstros insensíveis diante de uma situação que é grave", afirmou Gilmar.