Câmara deve acelerar projeto que aumenta cargos comissionados no STF

A Câmara dos Deputados deve votar hoje o requerimento de urgência de um projeto de lei que cria novas funções comissionadas no STF (Supremo Tribunal Federal). Com a aprovação desse pedido, a proposta entra na ordem do dia e pode ser votada a qualquer momento.

O que aconteceu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), levou a ideia de acelerar a tramitação na última reunião de líderes, na quinta. Nenhuma liderança se opôs à sugestão.

O chefe da Casa têm mantido uma relação cordial com os ministros do Supremo. Aliados do deputado paraibano dizem, inclusive, que o bom relacionamento é um dos fatores que pesa para que ele não coloque em votação a anistia aos presos do 8 de Janeiro.