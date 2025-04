Eduardo Bolsonaro pode concorrer ao Senado licenciado e morando nos EUA?

Registro pode ser questionado. O domicílio eleitoral pode ser contestado no momento do registro. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rollo, caso seja comprovado que reside no exterior, sua candidatura ao Senado por São Paulo pode ser rejeitada. Um questionamento parecido aconteceu em 2022, quando o ex-juiz Sergio Moro tentou se candidatar por São Paulo, mas teve o registro indeferido após ação do PT. Sua mulher, entretanto, conseguiu sair pelo estado. Ambos foram eleitos.

Deputado poderia fazer campanha virtual. Apesar de mais difícil, por não ter um corpo a corpo com o eleitorado nem eventos presenciais, em tese, Eduardo poderia montar uma estratégia para divulgar sua imagem em atos online ou atrelar seu nome a uma chapa que anuncie seu número de urna.

Eduardo disse que cogita abrir mão do mandato após a licença. Questionado se poderia deixar o cargo de forma definitiva, Eduardo respondeu que é "bem provável". "Só vou ter tranquilidade para voltar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte."

Licença de Eduardo acende dúvidas sobre 2026. Cada estado terá duas vagas ao Senado disponíveis. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já anunciou Eduardo na disputa por uma delas. O partido poderia fazer uma chapa pura, com dois nomes do PL, ou se coligar com alguma outra legenda.

Outros nomes na direita. Mais possíveis candidatos têm sido aventados, como o deputado Mário Frias (PL-SP), o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL-SP), e o ex-ministro Ricardo Salles (Novo-SP).

Derrite deixa o PL mirando o Senado. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, retornou ao PP neste mês com o plano de ser lançado ao Senado pelo partido em 2026. Outra possibilidade seria ele concorrer ao governo, mas ele disse apoiar o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem dito que vai disputar a reeleição.