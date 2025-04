Defesa de Juscelino cita 'total inocência' e reitera 'confiança na Justiça'

Advogados do ministro lembraram ainda que denúncia "não possui qualquer relação com sua atuação" à frente da pasta. Segundo eles, mesmo a passagem de Juscelino pela Câmara dos Deputados foi "pautada pela transparência, eficiência e compromisso com o interesse público".

Juscelino foi alvo de denúncia por corrupção passiva e outros crimes. Na acusação, a PGR analisa fatos que, segundo o órgão, estariam relacionados ao recebimento de propina por parte do hoje ministro quando era deputado federal.

Lula disse que demitiria ministro caso ele se tornasse alvo de denúncia. Em entrevista ao UOL em junho de 2024, o presidente afirmou que Juscelino sabia que a medida precisaria ser adotada caso a denúncia viesse.