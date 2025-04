Lula disse que afastaria ministro Juscelino caso PGR o denunciasse

Em junho, após o ministro ser indiciado pela PF, Lula afirmou que ele seria afastado caso a denúncia fosse aceita. "Há um pedido de indiciamento da Polícia Federal, que precisa ser aceito pelo Alexandre de Moraes ou pelo procurador-geral da República", afirmou o presidente, em entrevista ao UOL. Na verdade, a denúncia podia ser apresentada pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal), trâmite que ocorreu hoje.

"Se for aceito, tem que ser afastado, ele [Juscelino] sabe disso", disse Lula. O presidente afirmou que o ministro teria ficado "agradecido" por ter ouvido do petista que "todo mundo é inocente até provar o contrário".

Na época, Lula saiu em defesa do ministro e disse estar feliz com o trabalho dele. "Sabe o que eu falo para os meus ministros quando acontece uma denúncia contra eles? Chamo eles na minha sala e falo: 'Olhe, a verdade absoluta só você que sabe. Ninguém sabe. Você e Deus. Então, eu quero que você me diga. Se você fez, peça licença e vá embora. Se você não fez, brigue, porque se a gente não brigar, é destruído", afirmou o presidente na ocasião.

O governo Lula não se manifestou até o momento sobre a denúncia apresentada pela PGR. O espaço fica aberto para posicionamentos.

O ministro chamou as acusações de "factoides" e alegou inocência. Em nota, sua defesa afirma que ainda não foi notificada sobre a denúncia, mas diz que "essa é a melhor oportunidade para se colocar um fim definitivo a essa maratona de factoides que vem se arrastando por quase três anos, com a palavra final da instância máxima do Poder Judiciário nacional", o STF.

A nota ressalta que o caso se refere à atuação de Juscelino como deputado, e não ministro. "Como deputado federal, no mandato anterior, Juscelino Filho limitou-se a indicar emendas parlamentares para custear a realização de obras em benefício da população. Os processos de licitação, execução e fiscalização dessas obras são de competência exclusiva do Poder Executivo, não sendo responsabilidade do parlamentar que indicou os recursos", afirma.