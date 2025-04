Matais: Lula perdeu chance de cumprir palavra e demitir ministro denunciado

Após a repercussão, o ministro decidiu pedir demissão do cargo, na tarde de hoje, em uma conversa com integrantes do seu partido, segundo apurou o jornal Folha de S.Paulo.

Então, houve todo um esforço do Palácio do Planalto para que o Juscelino pedisse demissão, evitando que o presidente tivesse que fazer esse serviço. Na minha avaliação, foi uma decisão ruim porque o presidente deveria ter cumprido a sua palavra. Andreza Matais, colunista do UOL

No ano passado, durante entrevista aos jornalistas Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, do UOL, Lula foi questionado sobre a situação do ministro e prometeu, na ocasião, que o afastaria caso a denúncia contra ele fosse enviada pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Relembre a declaração de Lula ao UOL no vídeo abaixo:

PGR apontou propina em obras

Segundo a reportagem, a PGR indicou que, no exercício do cargo de deputado federal, Juscelino Filho enviou emendas parlamentares para a Prefeitura de Vitorino Freire (MA), que era comandada por sua irmã Luanna Rezende, e recebeu propina pelas obras executadas.