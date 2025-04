Maierovitch: Lula passa 'cheque em branco' se mantiver ministro denunciado

Agora, ele pode remediar isso? Pode, sim, e da seguinte maneira: demitindo o ministro, mandando embora ou, desculpem a expressão, um pé no rab* daquele que está sendo acusado. Porque, se ele aceitar a exoneração, [que significa] aceitar o pedido de uma pessoa que quer ir embora... então, o Lula precisa ser incisivo, firme, tem que demitir. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

PGR apontou propina em obras

Segundo a reportagem, a PGR indicou que, no exercício do cargo de deputado federal, Juscelino Filho enviou emendas parlamentares para a Prefeitura de Vitorino Freire (MA), que era comandada por sua irmã Luanna Rezende, e recebeu propina pelas obras executadas.

A denúncia foi enviada para o gabinete do ministro do STF Flávio Dino, relator do caso. Agora, cabe a ele intimar a defesa do ministro e dos demais acusados para apresentar uma resposta à acusação.

Procuradas pelo UOL, a assessoria e a defesa de Juscelino não se manifestaram. O espaço continua aberto. Após ser indiciado pela Polícia Federal em 2024, o ministro afirmou que sua inocência seria comprovada.

Lula prometeu afastamento de ministro

No ano passado, durante entrevista aos jornalistas Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, do UOL, Lula foi questionado sobre a situação do ministro. Na ocasião, o presidente prometeu afastá-lo caso a denúncia contra ele fosse aceita.