Lula: Trump deu 'cavalo de pau' no mundo, e Brasil deve agir com equilíbrio

Lula baixou o tom. Em discursos recentes, o presidente havia pedido reciprocidade e respeito nas tratativas, e disse que tomaria todas as medidas cabíveis para proteger a economia brasileira.

O mundo deu um cavalo de pau. O cidadão sozinho acha que é capaz de ditar as regras para tudo que acontece no mundo. Tendo a dizer para vocês que pode não dar certo

Presidente Lula

A fala está alinhada à posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada hoje, Haddad disse que o Brasil está em uma posição "relativamente vantajosa" por sofrer tarifas mais baixas que as aplicadas sobre outros países. Para ele, Lula agirá com "a prudência devida".

Tarifa aplicada ao Brasil será de 10%. Segundo apuração do colunista do UOL Jamil Chade, o governo Lula aposta numa negociação com os americanos, e não deve retaliar os EUA no curto prazo.

O presidente não comentou a denúncia da PGR contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Reportagem exclusiva do UOL mostrou que a Procuradoria-Geral da República denunciou Juscelino por corrupção passiva e outros crimes. Os fatos investigados são de quando o ministro ainda era deputado, e ainda não fora nomeado ao governo.

Lula já disse que afastaria o ministro em caso de denúncia. Em junho do ano passado, quando Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal, o presidente Lula saiu em sua defesa e afirmou que o afastamento só ocorreria se houvesse denúncia, o que aconteceu agora.