Quero que Lula morra, diz relator de PL que desarma segurança presidencial

Declaração ocorreu durante sessão que discutia um projeto de lei que propõe desarmar a segurança pessoal do presidente. Gilvan da Federal é relator do texto na Comissão de Segurança. A proposta, apresentada pelo deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), foi aprovada hoje, mas ainda precisa passar por outras duas comissões na Câmara antes de ir para análise do Senado.

Gilvan é policial federal licenciado. Ele foi eleito deputado federal em 2022. Antes, foi vereador de Vitória, no Espírito Santo.

O próprio deputado compartilhou o discurso nas redes sociais. Em um post no X, ele Gilvan da Federal: "Quem é parceiro do crime não merece respeito. Fora Lula. Anistia já!". Ele é defensor da anistia aos presos do 8 de Janeiro.

O ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, afirmou ao UOL que já está ciente do caso e que o órgão vai atuar contra o deputado. A reportagem procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o Palácio do Planalto, mas não teve resposta.

AGU pediu que a Polícia Federal e o Ministério Público abram investigação criminal. O órgão informou que as declarações podem configurar, em tese, os crimes de incitação ao crime e ameaça. Também afirma que as manifestações do deputado podem ter excedido os limites da imunidade parlamentar.

AGU também determinou instauração de procedimento administrativo interno para apurar o caso. O órgão ressaltou que as providências adotadas "visam à salvaguarda da integridade das instituições republicanas e do Estado Democrático de Direito".