Conselho de Ética da Câmara decide sobre cassação de Glauber Braga

Relator defendeu cassação pelo conselho. Paulo Magalhães (PSD-BA) apresentou parecer favorável à perda de mandato na semana passada, mas a votação foi adiada após pedido de vista de Chico Alencar (PSOL-RJ).

Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado [deputado Glauber Braga] extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção da perda do mandato.

Paulo Magalhães (PSD-BA) no relatório favorável à perda de mandato de Glauber Braga

Acusação foi de quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril de 2024.

Braga diz que sofreu perseguição de Lira. Durante sua defesa, o deputado acusou Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, de interferir no processo de cassação. Ele afirma que o relatório de Paulo Magalhães foi combinado em troca de indicações em emendas de comissão.

Deputado do PSOL também já chamou Lira de "bandido" no plenário. O parlamentar prestou depoimento na PF (Polícia Federal) em ação que investiga uma manobra do ex-presidente para liberar R$ 4,2 bilhões em emendas.