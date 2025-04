Esquerda acusa Lira de influenciar avanço de cassação de Glauber Braga

Relator do processo foi escolhido por Lira. O ex-presidente é reconhecido por usar a força para fazer valer seus interesses e colocar aliados em postos chaves. Deputados ouvidos pelo UOL relatam que Paulo Magalhães (PSD-BA) foi beneficiado pela influência de Lira. Ele teria combinado emendas de acordo com Glauber.

'Bombeiros' tentaram amenizar a punição, sem sucesso. Deputados da oposição, centrão e esquerda atuaram para que a recomendação de Magalhães não fosse a cassação. Houve sugestões de suspensão por alguns meses, mas o relator foi irredutível.

PSOL tentou uma estratégia de tentar adiar a votação por falta de quórum. Contudo, logo no início da sessão já havia deputados suficientes para seguir com o processo. Se eles conseguissem postergar a análise por mais duas semanas, haveria mudança na composição do conselho, já que o atual mandato do colegiado termina no dia 19. Com os novos integrantes, as relatorias dos processos em tramitação seriam redistribuídas.

Tinha um script preestabelecido para que a cassação se operasse. Eles estavam esperando o melhor momento para fazê-lo e, evidentemente, hoje ficou mais do que explícito que a decisão de não convocar a ordem do dia por parte do presidente o envolve também nessa articulação de cassação do mandato operada pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira.

Glauber Braga, ao final da sessão que decidiu pela aprovação do relatório sobre sua cassação

Motta seguiu passos de Lira

O alinhamento do atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com Lira se materializou ao longo do dia. Ele prometeu começar a votar a pauta da Câmara no plenário às 16h. Mas isso levaria à interrupção do Conselho de Ética e livraria Glauber.