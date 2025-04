Senador Kajuru abre sessão com 'feliz ano novo' e adia PEC contra reeleição

O fim da reeleição valeria a partir de 2030. Além disso, haveria outras duas mudanças. Os mandatos aumentariam de quatro para cinco anos e as eleições gerais e municipais passariam a coincidir. Para isso, os prefeitos eleitos em 2028 teriam apenas dois anos de mandato.

Presidente da CCJ, o senador Otto Alencar (PSD-BA) manifestou apoio à ideia. Para ele, a reeleição estimula escândalos de corrupção, desperdiça dinheiro do fundo eleitoral e diminui a produtividade dos parlamentares, com as eleições a cada dois anos. "O Senado e a Câmara produziram muito em 2023, mas não posso dizer que produziu a mesma coisa em 2024, quando teve eleições municipais", falou. "No próximo ano, é a mesma coisa. Podemos produzir muito agora, e não vamos produzir absolutamente nada em 2026, na sucessão dos governadores, senadores, deputados estaduais e federais."