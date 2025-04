Líder do PT pede à PGR apuração contra deputado que desejou morte de Lula

Gilvan da Federal é relator de um projeto de lei que quer desarmar os seguranças do presidente da República e dos ministros de Estado. Na sessão da Comissão de Segurança Pública de ontem, o deputado disse defender a proposta porque quer que Lula morra. "Eu vou te falar: Por mim, eu quero mais é que o Lula morra, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos", falou.

AGU (Advocacia-Geral da União) também pediu para PF investigar as declarações do deputado. Ontem, o órgão que representa a Presidência judicialmente pediu que a corporação adote as providências cabíveis, incluindo uma possível investigação criminal. "É inaceitável no Estado democrático de Direito que um parlamentar use o espaço nobre da Comissão de Segurança Publica da Câmara para defender a morte do presidente da República Federativa do Brasil", disse o advogado-geral da União, Jorge Messias, nas redes sociais.