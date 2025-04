Ex-prefeito de Nova Friburgo é condenado por desvio de verbas após enchente

Dermeval Barboza, ex-prefeito de Nova Friburgo (RJ), foi condenado hoje por desvio de verbas públicas destinadas ao socorro de vítimas após as chuvas que assolaram a região Serrana do Rio em 2011. A decisão é passível de recurso e os réus poderão recorrer em liberdade.

O que aconteceu

Justiça Federal decidiu pela condenação. Barboza e o ex-secretário municipal José Ricardo Carvalho de Lima foram condenados a 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, terão de ressarcir os cofres públicos em R$ 171 mil cada um.

Esquema envolvia contratações irregulares. Além do ex-prefeito e de Lima, um empresário também foi condenado. De acordo com a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), os réus aproveitaram o estado de calamidade pública por conta das chuvas para fazerem contratações sem licitação.