Vereadores de BH aprovam uso da Bíblia em escolas como material de apoio

Alunos não podem ser obrigados a participar de atividades bíblicas. O direito à liberdade religiosa é garantido pela Constituição Federal.

Vereadoras do Psol contestaram o texto. Para Juhlia Santos, essa é "mais uma tentativa de romper com o princípio do Estado laico". Já Cida Falabella disse que ainda há mais de 20 projetos de lei de "guerra cultural" tramitando na Câmara, como o que quer incentivar métodos contraceptivos naturais, em detrimento de outros, como a camisinha, que, além de evitar gravidez indesejada, também protege contra ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). "BH está em risco e pode virar a cidade da caretice", escreveu ela nas redes sociais.

Álvaro Damião tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. Esta é a terceira semana oficial dele como prefeito, após a morte de Fuad Noman (PSD).