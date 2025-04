Prefeito tiktoker alvo da PF anunciou há 9 dias pré-candidatura ao Planalto

"Tarcísio tem demonstrado que não quer disputar a presidência", disse Manga ao UOL, na semana passada. "Ele parece não ter vontade para o cargo", comentou o prefeito, que é do mesmo partido de Tarcísio, ao justificar que almeja disputar a eleição para presidente. "Fiquei feliz, o trabalho da cidade de Sorocaba está ultrapassando barreiras", comemorou ao falar do convite do PRTB.

Manga disse que convite para concorrer a presidente partiu do PRTB. A sigla ganhou projeção nacional no ano passado, ao lançar a candidatura do ex-coach Pablo Marçal para prefeito de São Paulo. O empresário também articula uma candidatura presidencial em 2026, mas foi declarado inelegível pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Prefeito 'tiktoker' é alvo de investigação por fraudes na saúde

Casa de Manga e sede da Prefeitura de Sorocaba foram alvo de buscas da PF hoje. Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos.

Não há mandados de prisão expedidos até o momento. Bens e valores apreendidos podem somar até R$ 20 milhões, segundo a PF. Ao todo, são cumpridos 28 mandados em 11 cidades paulistas e em um município na Bahia.

Investigação iniciada em 2022 mostrou fraudes na contratação de uma organização social de serviços de saúde em Sorocaba. A PF também disse ter identificado lavagem de dinheiro por meio de recursos em espécie, boletos e negociações imobiliárias.