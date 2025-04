Alvo de operação da PF em Sorocaba é sócio do pastor Valdemiro

Alvo de operação da Polícia Federal em Sorocaba hoje, o bispo Josivaldo Batista é sócio do pastor Valdemiro, da Igreja Mundial do Poder de Deus, em uma empresa de comunicação, de acordo com dados disponibilizados pela Receita Federal.

O que aconteceu

W S Comunicações existe desde 2009. Com sede no bairro do Brás, na região central de São Paulo, empresa tem registro ativo na Receita e licença para atuar com atividades de rádio. Valdemiro aparece como sócio-administrador e Josivaldo como sócio —ao lado de Francileia de Oliveira, mulher de Valdemiro.

Processos revelam que Josivaldo manteve vínculo com igreja de Valdemiro até, pelo menos, 2016. O UOL localizou cinco ações abertas no estado de São Paulo a partir de 2013 na qual o hoje bispo aparece como representante da Mundial. Quatro delas estão ligadas a atrasos de aluguel e outros problemas com imóveis.